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İsrail, Tel Aviv yakınına hava savunma sistemi yerleştirdi

- İsrail ordusu, Esed rejiminin Tel Aviv Havalimanı'nı vurabileceği yönündeki imasının ardından başkent yakınlarına hava savunma sistemi konuşlandırdı

24 Ocak 2019 Perşembe 13:09
İsrail, Tel Aviv yakınına hava savunma sistemi yerleştirdi

KUDÜS (AA) - Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin, İsrail saldırılarına karşılık kendilerinin de Tel Aviv Havalimanı'nı vurabileceği iması üzerine Tel Aviv yakınına "Demir Kubbe" hava savunma sistemi yerleştirildi.

İsrail ordu radyosunun haberine göre, Suriye sınırında yaşanan son gelişmeler sebebiyle Tel Aviv yakınlarındaki Gush Dan kentine Demir Kubbe hava savunma sistemi konumlandırıldı.

Haberde, Gush Dan'ın yanı sıra abluka altındaki Gazze Şeridi sınırındaki olaylar nedeniyle İsrail'in güneyine de bir Demir Kubbe sisteminin yerleştirildiğine yer verildi.

Konuya ilişkin İsrail makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu pazar günü Golan Tepeleri'nin kuzeyine bir roket atıldığını ve bunun Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini duyurmuştu.

Bu olayın ardından İsrail, pazartesi günü erken saatlerde Suriye topraklarında İran Devrim Muhafızları'na bağlı özel güç Feylak el-Kudüs'e ait hedeflere hava saldırısı düzenlemişti.

Esed rejiminin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Beşşar Caferi, İsrail saldırısının ardından yaptığı açıklamada "BM'nin artık İsrail'in Suriye topraklarına sürekli saldırılarına karşı gerekli adımları atmasının zamanı gelmedi mi? Ya da bu mecliste bulunan savaş üreten ülkelerin dikkatini çekmek için İsrail'in, Şam Havalimanı'na düzenlediği saldırılarına karşı meşru müdafaa hakkımızı kullanarak Tel Aviv Havalimanı'na mı saldırı düzenleyelim?" ifadelerini kullanmıştı.




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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 13:09
  1. Demir Kubbe
  2. İsrail
  3. Suriye

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