İsrail tehdidi Lübnan'daki Barış Gücü'nün görev süresini uzatıyor

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Mişel Avn, iki günlük resmi ziyareti kapsamında başkent Beyrut'ta bulunan İtalya Savunma Bakanı Elisabetta Trenta ve beraberindeki heyeti Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

UNIFIL güçlerinin, Lübnan ordusuyla iş birliği içerisinde Lübnan-İsrail sınırında güven ve istikrarı sağladığına işaret eden Avn, "İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden tehditleri ve bölgedeki istikrarsızlık, ülkenin güneyindeki UNIFIL'in (Milletler Barış Gücü) görev süresini uzatmayı kaçınılmaz kılıyor." ifadelerini kullandı.

Ortadoğu istikrarının, Filistin sorununa ilişkin kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözümü gerektirdiği vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Avn, Filistin halkının da 70 yıldan bu yana bu yönde bir çözümü beklediğini kaydetti.

Lübnan-İtalya arasında tarihi ilişkilerin ve ortak kültürel değerlerin olduğuna da değinen Avn, Çin'den sonra Lübnan'a ihracattta ikinci olan İtalya ile ilişkileri tüm alanlarda geliştirmeye istekli olduklarını ifade etti. Lübnan Cumhurbaşkanı ayrıca, ülkesindeki Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmesi konusunda İtalya'nın desteklerini temenni ettiklerini sözlerine ekledi.

'LÜBNAN'IN İSTEKLERİNİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURACAĞIZ'

İtalya Savunma Bakanı Trenta da UNIFIL komutanlığına İtalyan General Stefano Del Col'ün tayin edildiğini hatırlatarak, dolayısıyla Lübnan'ın isteklerini göz önünde bulunduracaklarını söyledi. Lübnan'ın Suriyeli mülteciler için yaptığı fedakarlığı takdir ettiklerini aktaran Trenta, bu konuda Lübnan'ın yükünü hafifletmeye hazır olduklarının altını çizdi.

İtalya Genelkurmay Başkanı Claudio Graziano'nun da aralarında bulunduğu bir askeri heyetin başında Lübnan'a gelen Bakan Trenta, dün Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Saad el-Hariri ile de bir araya gelmişti.