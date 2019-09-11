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İsrail tank atışıyla Gazze'yi vurdu

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 3 roket atıldığını, buna karşılık Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'na ait iki noktayı vurduklarını duyurdu

11 Eylül 2019 Çarşamba 14:12
İsrail tank atışıyla Gazze'yi vurdu

KUDÜS (AA) - İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan roketlere karşılık Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait iki noktayı tank atışıyla vurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den İsrail tarafına 3 roket atıldığı ifade edilirken, roketlerin İsrail'e ait hava savunma sistemi tarafından imha edilip edilmediğine ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada, atılan roketlere karşılık İsrail ordusunun tank atışlarıyla Gazze'de Kassam Tugayları'na ait iki askeri noktanın vurulduğu kaydedildi.

İsrail saldırısına ilişkin Gazze'deki Filistin makamlarından henüz bir açıklama gelmedi.

Dün de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkenin güneyindeki Aşdod kentinde düzenlediği seçim mitingi sırasında Gazze'den İsrail tarafına 2 roket atılmıştı.

Roket sirenleri nedeniyle Netanyahu, mitingde yaptığı konuşmayı yarıda keserek kısa süreliğine kürsüden ayrılmıştı.

İsrail ordusu, dünkü roketlere karşılık bu sabah erken saatlerde Gazze'de 15 noktaya hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.



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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 14:12
  1. Filistin
  2. Gazze Şeridi
  3. İsrail

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