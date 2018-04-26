Liberman: İran'ı vuracağız!

Savunma Bakanı Avigdor Lieberman Suudi Arabistan'da bir gazeteye verdiği röportajdaİran'ı tehdit etti.

İran'ın Tel Aviv'e saldırması halinde İsrail'in "Tahran'ı vuracağını, İsrail'i Suriye'de tehdit eden her bir İran askeri sahasını, ne pahasına olursa olsun yok edeceğini" iddia etti. Elaph'a konuşan Lieberman, İran'daki rejimin son günlerine yaklaştığını söyledi.

Lieberman şu sıralar ABD'deki mevkidaşı Savunma Bakanı James Mattis ile görüşmelerde bulunuyor. Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Bolton ile de görüşecek.

HAMANEY'DEN ÇAĞRI

Bu arada, İran'ın dini lideri Ayetulah Hamaney, Washington’a teslim olmayacaklarını vurgulayarak, Müslüman ülkeleri ABD’ye karşı birlik olmaya çağırdı.

"İran halkı ABD ve diğer kibirli güçlerin zorbalık girişimlerine başarılı bir şekilde karşı koydu ve direnmeye devam edecek" açıklamasını yapan Hamaney ayrıca, bütün Müslüman ulusları ABD ve ortak düşmanlarına karşı birleşmeye çağırdı.