Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İsrail Suriye'yi vurdu

İsrail Suriye'deki bir hedefi vurdu...

23 Nisan 2018 Pazartesi 17:59
İsrail Suriye'yi vurdu

İsrail ordusunun, Suriye topraklarından ateşlendiği ileri sürülen ve işgal altındaki Golan Tepelerine düşen havan topuna karşı atışla cevap verdiği bildirildi.

İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Suriye topraklarından "kazara" atılan bir havan topunun Golan Tepeleri'deki güvenlik tellerinin bulunduğu bölgenin yakınına düştüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, havan topunun ateşlendiği bölgeyi karşı ateşle vurduğu kaydedildi.

Havan atışından Esed rejiminin sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, "İsrail egemenliğinin ihlal edilmesine ve sivilleri tehlikeye atacak hiçbir girişime izin verilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Suriye sınırında bulunan bölgenin ne tür bir silahla vurulduğu hakkında ise bilgi verilmedi.

Suriye'nin Humus şehrindeki T-4 hava üssü, 9 Nisan'da 2 savaş uçağı tarafından düzenlenen hava saldırısıyla vurulmuş, saldırıda 2'si asker, 5'i milis 7 İranlı ölmüştü. Rusya ve İran saldırı nedeniyle İsrail'i suçlamıştı.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 17:59
  1. israil
  2. suriye
  3. suriye vurdu
  4. Suriye patlama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Askerler birbirleriyle çatıştı: 6 Asker öldü
    1. Askerler birbirleriyle çatıştı: 6..
    2. Mutfağınızı düzenleyerek kilo verin
    3. Menenjit tedavisinde saniyeler bile..
    4. Meclis Başkanı Kahraman'dan HDP'li..
    5. İsrail Suriye'deki bir hedefi vurdu
    6. Salih Müslim Avrupa Konseyi'nde ortaya..
    7. Doğum sonrasında kilolardan nasıl..
    8. Suudi Arabistan, Rusya'nın önüne geçti!
    9. Kılıçdaroğlu: Çocuklarımıza en güzel..
    10. İzmir'de minibüsün altında kalan çocuk..
    11. Tramvayın halatı koptu, seferler aksadı
    12. Elazığ'da 5 kilo 750 gram toz esrar..
    13. Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 3 yaralı
    14. Karbonat saç kepeğini geçirir mi?
    15. Beşiktaş'ta "Fenerbahçe" toplantısı
    16. AP Genel Başkanı Öz'ün üç partinin..
    17. Donald Trump'tan Meksiya'ya yeni..
    18. İsrail Suriye'yi vurdu
    19. Suudi Arabistan petrol şirketi..
    20. Boyun ağrısı nasıl geçer?
    İyi Parti'ye transfer olan CHP'li vekilin gözyaşları
    İyi Parti'ye transfer olan CHP'li vekilin gözyaşları
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!