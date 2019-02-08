"İsrail Suriye’deki saldırıları durdurmalı" Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, İsrail’in Suriye’deki saldırılarını durdurması gerektiğini açıkladı

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, İsrail’in Suriye’de yaptığı saldırıların terörle mücadele kapsamının dışına çıktığını belirterek, "İsrail Suriye’deki saldırıları durdurmalı." dedi. Rus basınına açıklamalarda bulunan Verşinin, Suriye'de yapılan İsrail saldırılarının istikrarsızlık yarattığına işaret ederek, "Terörle mücadele hedefleri dışına çıkan herhangi bir adım atılmamalıdır." diye konuştu. Rusya ile İsrail arasında Suriye'de çatışmayı önleme hattının bir yıldır çalıştığını hatırlatan Verşinin, terörle mücadele kapsamı dışına çıkan İsrail'in Suriye'deki saldırılarının durdurulması gerektiğini belirtti. Verşinin, Rusya'nın Soçi kentinde 14 Şubat'ta Türkiye, Rusya, İran arasında yapılacak liderler zirvesinde, Suriye'nin İdlib ilindeki son durum ve ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ele alınacağını sözlerine ekledi. İsrail, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman bu ülkeye yönelik saldırılar düzenliyor. Saldırılar, ülkenin güneyinde İran destekli grupların konuşlu olduğu alanlarda yoğunlaşırken, son dönemde Hizbullah güçlerini de hedef alıyor.

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