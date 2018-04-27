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İsrail: Suriye'de 80 bin İran askeri var

İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Danon genel kurulda üyelere istihbaratın Suriye ile ilgili hazırladığı raporları sundu.

27 Nisan 2018 Cuma 16:00
İsrail: Suriye'de 80 bin İran askeri var

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon genel kurulda üyelere istihbaratın Suriye ile ilgili hazırladığı raporları sundu. Danon, uydu fotoğrafları ile sunduğu raporda İran'ın Şam yakınlarında açtığı askeri üste askeri eğitimler verdiğini, bölgede yaklaşık olarak Tahran'ın eğittiği 80 bin Şii milis olduğunu belirtti.

Şalom'un habeirne göre Şam'ın 8 kilometre kuzeydoğusunda bulunduğu belirtilen üssün Tahran'ın bölgedeki en aktif askeri eğitim tesisi olduğunu iddia eden Dannon, konuyu ABD'nin iptal etmek için değerlendirdiği nükleer anlaşmaya da getirdi. Dannon şunları söyledi:

“İsrail'in politikası Başbakan Menachem Begin'in zamanından bu yana açık ve nettir; İsrail kendisini yok etmek isteyen rejimlerin nükleer silah elde etmesine asla izin vermez, nokta.”

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 16:00
  1. Suriye
  2. İsrail
  3. Danny Danon

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