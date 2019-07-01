İsrail, Suriye rejimini vurdu: 4 ölü
İsrail savaş uçaklarının Suriye’deki rejime ait mevzilere düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi yaralandı.01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:55
İsrail savaş uçaklarının Suriye’deki rejime ait mevzilere düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi yaralandı.
Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail savaş uçaklarının Suriye’nin Şam ve Humus kentlerindeki Esad rejimine ait mevzilerini vurduğunu duyurdu. Saldırıda aralarında bebeğin de bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail, saldırı ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
İsrail, 2 Haziran’da Suriye’deki askeri mevzileri bombalamış, 10 kişi hayatını kaybetmişti.
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