0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

İsrail seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı

Seçimlerde Likud Partisi 36, Mavi Beyaz İttifakı 35 sandalye kazandı

12 Nisan 2019 Cuma 02:53
İsrail seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı

KUDÜS (AA) - İsrail'de salı günü yapılan erken genel seçimlerin resmi sonuçları açıklandı.

İsrail'deki Yediot Aharonot gazetesinin internet sitesinde yayınlanan habere göre, Seçim Komisyonu, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Likud Partisi'nin seçimlerde 36 sandalye kazanarak birinci çıktığını açıkladı.

Mavi-Beyaz İttifakı'nın 120 sandalyeli mecliste 35 milletvekili kazanarak seçimlerden ikinci çıktığını duyuran Seçim Komisyonu, Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman liderliğindeki "İsrail Evimiz" partisinin 5 sandalye elde ettiğini kaydetti.

Arap İttifakı ise 6 sandalye kazanırken, solun iki değişmeyen partisinden biri olan Meretz (Güç) 5 sandalye elde edebildi.

Bu seçim sonuçlarına göre aşırı sağ cenahın 65 milletvekili çıkardığı için hükümeti kurma imkanına sahip olacağı belirtiliyor.

Mavi-Beyaz İttifakı'nın iki liderinden biri olan Benny Gantz, seçim akşamı resmi olmayan sonuçların ortaya çıkmasının ardından yaptığı açıklamada, "Netanyahu aşırılık yanlılarını yanına aldı, hükümeti kuracak ve sonuç bu. Seçimlerin ön sonuçları göz önüne alındığında gerçek bu." ifadelerini kullanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 02:53
  1. İsrail
  2. Likud Partisi
  3. Mavi-Beyaz İttifakı
  4. seçimler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNDEM ÖZETİNE EK
    1. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    2. "Sudan halkının rıza göstermeyeceği..
    3. ABD Sudan'a seyahat uyarısının..
    4. Bakan Kasapoğlu; “Seni unutmayacağız..
    5. Sudan'da askeri geçiş konseyi..
    6. İsrail seçimlerinin resmi sonuçları..
    7. Taraftar gruplarından Can Bartu için..
    8. Sudan'da dünkü gösterilerde 13 kişi..
    9. 4 ile yeni müftü atandı
    10. BBDSO'dan "Griffiths-Hallynck" konseri
    11. "Sinyor" Can Bartu hayatını kaybetti
    12. Bakan Kasapoğlu'ndan Can Bartu için..
    13. CHP aradaki oy farkını açıkladı!
    14. Vatandaştan 'süresiz nafaka' yorumu!
    15. Fenerbahçe’nin efsane ismi Can Bartu..
    16. Can Bartu hayatını kaybetti
    17. Çalıp ormanlık alanda saklamışlar!
    18. Van Persie'den Fenerbahçelileri..
    19. Şampiyon güreş takımı Ankara’ya döndü
    20. Irak'tan ABD'nin kararına ilişkin..
    21. Hafter'in savcısından UMH Başkanı..
    22. Muhalif Sudan Doktorlar Komitesi,..
    23. Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun..
    24. Fenerbahçe Kulübü’nün efsane..
    25. Menderes Türel: Bir sürü iftira..
    26. Darbeci Hafter'e şok! Geri alındı
    27. Yasağa rağmen halk hala Sudan..
    28. Fenerbahçe efsanesi Can Bartu hayatını..
    29. Uluslararası Af Örgütünden AA foto..
    30. Katar'dan Sudan açıklaması: Halkın..
    Bu iddialar seçimi iptal ettirir
    Bu iddialar seçimi iptal ettirir
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    ABD rahat durmuyor! Skandal Türkiye çağrısı
    ABD rahat durmuyor! Skandal Türkiye çağrısı
    İstanbul Havalimanı'nda hanutçuluğa izin yok!
    İstanbul Havalimanı'nda hanutçuluğa izin yok!
    Rusya Tel Rıfat'tan çekiliyor
    Rusya Tel Rıfat'tan çekiliyor

    Günün Karikatürü

    12 Nisan 2019
    HDP’den skandal: Türk bayrağını indirdiler!
    HDP’den skandal: Türk bayrağını indirdiler!
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’