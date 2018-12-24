0553 313 94 23

"İsrail savunmasız bir çocuğu daha katletti"

İsrail askerlerinin şehit ettiği 16 yaşındaki Muhammed'in annesi Neda:"Katil İsrail, onlarca çocuk gibi elinde silah olmayan savunmasız bir çocuğu daha öldürdü"

24 Aralık 2018 Pazartesi 12:55
"İsrail savunmasız bir çocuğu daha katletti"

GAZZE (AA) - MUSTAFA HABBUŞ - İsrail askerlerinin Gazze'de düzenlenen gösterilerde şehit ettiği 16 yaşındaki Muhammed Muin el-Cahcuh'un annesi Neda Cahcuh, "Katil İsrail, onlarca çocuk gibi elinde silah olmayan savunmasız bir çocuğu daha öldürdü." dedi.

Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu boynundan vurulan Muhammed Muin el-Cahcuh cuma günü şehit düştü.

Taziye için gelen akraba ve dostlarını karşılayan şehit çocuğun annesi Neda Cahcuh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu Muhammed'in bir gün olsun yüzünden tebessümün eksik olmadığını söyledi.

Anne Neda, "Muhammed, dünyanın sıkıntılarını kendine dert etmezdi. Güler oynar, yüzünde hep bir tebessüm olurdu. Sevgi dolu bir çocuktu. Bizi hep mutlu etmek isterdi. Arkadaşları, komşular ve akrabalar onu çok severdi. Kimse ona kızmaya kıyamazdı. Dedesini camiye kadar götürür, sıkılmadan tüm isteklerini ve ihtiyaçlarını karşılardı." diye konuştu.

- "İsrail katil bir devlet"

Oğlunun şiddete başvurmadan sadece vatanını savunduğunu belirten Filistinli kadın, "Katil İsrail, onlarca çocuk gibi elinde silah olmayan savunmasız bir çocuğu daha öldürdü. Yüzlerce genci sakat bıraktı." ifadelerini kullandı.

Yaslı anne, şöyle devam etti:

"Sivil halkla birlikte barışçıl gösterilere katılan küçük bir çocuğu neden öldürüyorlar? İsrail katil bir devlet. Oğlumun elinde silah yoktu. Sadece vatanını savunuyordu ve dedesinin yaklaşık 70 yıl önce tehcir edildiği El-Cura köyüne geri dönmeyi talep ediyordu. Bu onun en doğal hakkıydı."

- "Kardeşimi çok özledim"

Muhammed'in ders ve oyun zamanlarının büyük bir kısmını paylaştığı 13 yaşındaki kardeşi Abdullah da "Neden kardeşimi öldürdüler? Vaktimizin büyük kısmını birlikte geçirir, oyun oynar, ders çalışırdık. Birlikte hayal kurardık. Kardeşimi çok özledim." diye konuştu.

Şehit Muhammed'le arasında geçen son anılarını ağlayarak paylaşan Abdullah, "Kardeşim, şehit olmadan önce okul çantası daha iyi ve güzel olduğu için bana vermek istediğini söylemişti. Onun hiçbir suçu yoktu. Yahudiler neden kardeşimi öldürdü?" serzenişinde bulundu.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 225'ten fazla Filistinli şehit oldu. Aynı dönemde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı ve tank atışlarında da en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 12:55
  1. Gazze
  2. İsrail
  3. şehit

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    1. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    2. Altını ıslatan çocuk için 6 günlük..
    3. Eski devlet başkanına hapis cezası!
    4. "Çocuklarımızı ve kadınlarımızı..
    5. Özbekistan'da 2019'da 7,8 milyar..
    6. Alacak sigortası ticareti büyütecek
    7. Üsküdarlılar Nakkaştepe Millet..
    8. Mansur Yavaş HDP'yi ziyaret edecek mi?
    9. Ordu'da çöpte erkek cesedi bulunması
    10. Tahincioğlu All-Star 2019'un oylaması..
    11. İYİ Parti belediye başkan adayları..
    12. Hem yerli hem milli! Akıllı çözümlerin..
    13. Sevgi gören çocuklar daha mutlu
    14. "İsrail savunmasız bir çocuğu daha..
    15. Akıllı erkek karısını mutlu eder!
    16. Aileleriyle hayallerini resmettiler
    17. Millet kıraathaneleri her yaş grubuna..
    18. Çorum'da baraj kenarında 4 tane el..
    19. Özlem Çerçioğlu'nun tercihi İsrail..
    20. Uşak'ta 3 kardeşin evde ölü bulunması
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili kritik açıklama!
    Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili kritik açıklama!

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    ABD’li Ermeni başepiskopos, Ermeni vatandaşlarımızı kışkırtma peşinde
    ABD’li Ermeni başepiskopos, Ermeni vatandaşlarımızı kışkırtma peşinde
    Türkiye'de ilk kez üretildi! 22 ülke sırada bekliyor
    Türkiye'de ilk kez üretildi! 22 ülke sırada bekliyor