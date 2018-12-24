"İsrail savunmasız bir çocuğu daha katletti"

GAZZE (AA) - MUSTAFA HABBUŞ - İsrail askerlerinin Gazze'de düzenlenen gösterilerde şehit ettiği 16 yaşındaki Muhammed Muin el-Cahcuh'un annesi Neda Cahcuh, "Katil İsrail, onlarca çocuk gibi elinde silah olmayan savunmasız bir çocuğu daha öldürdü." dedi.

Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu boynundan vurulan Muhammed Muin el-Cahcuh cuma günü şehit düştü.



Taziye için gelen akraba ve dostlarını karşılayan şehit çocuğun annesi Neda Cahcuh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu Muhammed'in bir gün olsun yüzünden tebessümün eksik olmadığını söyledi.

Anne Neda, "Muhammed, dünyanın sıkıntılarını kendine dert etmezdi. Güler oynar, yüzünde hep bir tebessüm olurdu. Sevgi dolu bir çocuktu. Bizi hep mutlu etmek isterdi. Arkadaşları, komşular ve akrabalar onu çok severdi. Kimse ona kızmaya kıyamazdı. Dedesini camiye kadar götürür, sıkılmadan tüm isteklerini ve ihtiyaçlarını karşılardı." diye konuştu.

- "İsrail katil bir devlet"

Oğlunun şiddete başvurmadan sadece vatanını savunduğunu belirten Filistinli kadın, "Katil İsrail, onlarca çocuk gibi elinde silah olmayan savunmasız bir çocuğu daha öldürdü. Yüzlerce genci sakat bıraktı." ifadelerini kullandı.

Yaslı anne, şöyle devam etti:

"Sivil halkla birlikte barışçıl gösterilere katılan küçük bir çocuğu neden öldürüyorlar? İsrail katil bir devlet. Oğlumun elinde silah yoktu. Sadece vatanını savunuyordu ve dedesinin yaklaşık 70 yıl önce tehcir edildiği El-Cura köyüne geri dönmeyi talep ediyordu. Bu onun en doğal hakkıydı."

- "Kardeşimi çok özledim"

Muhammed'in ders ve oyun zamanlarının büyük bir kısmını paylaştığı 13 yaşındaki kardeşi Abdullah da "Neden kardeşimi öldürdüler? Vaktimizin büyük kısmını birlikte geçirir, oyun oynar, ders çalışırdık. Birlikte hayal kurardık. Kardeşimi çok özledim." diye konuştu.



Şehit Muhammed'le arasında geçen son anılarını ağlayarak paylaşan Abdullah, "Kardeşim, şehit olmadan önce okul çantası daha iyi ve güzel olduğu için bana vermek istediğini söylemişti. Onun hiçbir suçu yoktu. Yahudiler neden kardeşimi öldürdü?" serzenişinde bulundu.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.



İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 225'ten fazla Filistinli şehit oldu. Aynı dönemde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı ve tank atışlarında da en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.







