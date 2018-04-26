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İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ndan İran açıklaması

İsrail Savunma Bakanı Liberman, bedeli ne olursa olsun Suriye'de İran'a ait askeri alanların oluşmasına izin vermeyeceklerini açıkladı.

26 Nisan 2018 Perşembe 22:03
İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ndan İran açıklaması

Suudi Arabistan'ın Londra merkezli yayın yapan İlaf gazetesine Arapça röportaj veren İsrail Savunma Bakanı  Avigdor Liberman, ülkesinin kimse ile savaşmak istemediğini ancak bedeli ne olursa olsun Suriye'de İran'a ait askeri alanların bulunmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

İran'ın Tel Aviv'e saldırması halinde İsrail'in de Tahran'ı vuracağını söyleyen Liberman, "Bedeli ne olursa olsun İsrail'i tehdit eden İran'ın Suriye'deki tüm askeri alanlarını yerle bir edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İsrailli Bakan ayrıca, "İran şu ana kadar Suriye'de 13 milyar dolar harcadı. Lübnan Hizbullahı, Hamas, İslami Cihad Hareketi ile terör örgütlerine yıllık 2 milyar dolar akıttı" iddiasında bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Liberman, İsrail ile Arap ülkelerinin ilişkilerine dair ise isim vermeksizin bazı Arap ülkeleriyle diyalogları olduğunu aktararak, "İşler doğru yönde ilerliyor ve yüzde 75 gibi bir mutabakat söz konusu" dedi.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 22:03
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