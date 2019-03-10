Terör devleti İsrail yine Gazze'yi hedef aldı!

Terörist İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "Gazze'de Hamas'a ait askeri bir mevzi ile Hamas'a ait iki tekneye hava saldırısı düzenlendi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu saldırının Gazze'den İsrail yönüne atılan bir füze ile yanıcı balonlar nedeniyle düzenlendiği savunularak, bu eylemlerinin sorumluluğunun Hamas'a ait olduğu iddia edildi.

Açıklama yapılmadı

Konuyla ilgili Filistin tarafından açıklama yapılmazken, saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi alınamadı.

İsrail ordusu, son dönemde, Gazze tarafından yollandığı ve yanıcı madde taşıdığı iddia edilen uçurtma ve balonlara karşılık bölgeye saldırılar düzenliyor.