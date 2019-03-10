İsrail savaş uçakları Gazze’ye saldırdı İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi’nin farklı noktalarına hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi’nin farklı noktalarına hava saldırısı düzenledi. İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi’nin orta ve kuzeyindeki Filistin direnişine ait üç farklı noktaya hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Gazze tıbbi kaynakları, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti. İsrail ordusu, dün akşam Gazze Şeridi’nden İsrail’in güneyine roket atıldığını iddia etmişti.

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