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Seçim 2019 Sayfası

İsrail sandık başında

İsrailliler erken genel seçimde oy kullanmaya başladı- Seçimde 41 parti, 5 milyon 800 binden fazla seçmenin oyunu almak için yarışacak - Kamuoyu araştırmaları az farkla da olsa Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'u önde gösteriyor

09 Nisan 2019 Salı 07:11
İsrail sandık başında

KUDÜS (AA) - İsrail'de halk 120 sandalyeli meclise girecek milletvekillerini belirlemek için sandık başında oy kullanmaya başladı.

Erken genel seçimde oy kullanma işlemi, yerel saatle sabah 07.00'de başladı. Sandıklar akşam saat 22.00'de kapanacak.

Son yıllardaki en çekişmeli seçimlerden biri olacağı belirtilen seçimde 41 parti, 5 milyon 800 binden fazla seçmenin oyunu almak için yarışacak.

Seçimin kaderini belirleyecek olan kararsız seçmenlerin sandığa gidip gitmeyeceği ise merak konusu.

2015'te yapılan bir önceki genel seçimlerde katılım oranı yüzde 71,8'de kalmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eşi Sara ile oyunu yerel saatle 10.30'da Batı Kudüs'teki bir okulda kullanacak.

- Anketler Netanyahu'yu işaret ediyor

İsrail basınına yansıyan kamuoyu yoklamalarına göre, Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin seçimi az farkla önde tamamlaması bekleniyor. Likud'u, eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz ile eski gazeteci Yair Lapid liderliğindeki Mavi-Beyaz ittifakının takip etmesi öngörülüyor.

Seçim barajının yüzde 3,25 olduğu ülkede, 41 partiden 10 ila 14'ünün meclise gireceği tahmin ediliyor.

Anketlere göre, hiçbir partinin tek başına iktidara gelmek için gerekli 61 sandalyeye ulaşması beklenmiyor, dolayısıyla İsrail'i yeni bir koalisyon hükümetinin beklediği ifade ediliyor.

Netanyahu'nun partisi Likud'un başını çektiği sağ partilerin 120 sandalyeli meclise en az 65 milletvekili sokacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle Likud seçimden ikinci parti olarak çıksa dahi Netanyahu'nun, rakibi Gantz'a göre koalisyon hükümeti kurma şansının daha fazla olduğu yorumları yapılıyor. Zira bazı sağ partilerin Gantz-Lapid liderliğindeki koalisyon hükümetinde yer almak istemeyeceği ileri sürülüyor.

İsrail vatandaşı yaklaşık 2 milyon Filistinliyi temsil eden partiler ise 2 ayrı ittifak çatısı altında seçimlere katılıyor. Haaretz gazetesinin anketine göre, bu partilerden Eşitlik ve Barış için Demokrasi Cephesi (Hadaş) ile Değişim için Arap Hareketi'nin (Ta'al) kurduğu ittifakın 7, Ulusal Demokratik Birlik (Beled) ile Birleşik Arap Listesi'nin oluşturduğu ittifakın ise 4 milletvekili çıkarması bekleniyor.

İsrail'de 2015'teki genel seçimler öncesi yapılan kamuoyu araştırmalarındaki yanılma payının çok yüksek olması nedeniyle seçime dair tahminlerin tutup tutmayacağı, oy verme işleminin bitmesinden kısa süre sonra yayımlanması beklenen sandık çıkış anketlerinde belli olacak.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 07:11
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