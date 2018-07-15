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İsrail saldırısında şehit düşen iki Filistinli çocuk toprağa verildi

İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye düzenlediği dünkü hava saldırısında şehit olan iki Filistinli çocuk toprağa verildi.

15 Temmuz 2018 Pazar 18:05
İsrail saldırısında şehit düşen iki Filistinli çocuk toprağa verildi

İsrail savaş uçaklarının, dün Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında şehit olan iki Filistinli çocuk, toprağa verildi.

İsrail'in dünkü saldırısında hayatını kaybeden Emir el-Nimra (15) ve Luey Kuheyl (16) için Gazze'de düzenlenen cenaze törenine, Filistin direniş grupları sorumluları ile yüzlerce Filistinli katıldı.

Filistinli çocukların cenaze namazı, El-Basra mahallesindeki Şehid Abdullah Azzam Camisi'nde kılındı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, çocukların kanlarının boşa akmadığını belirterek, düşmanın, Filistin halkı ve direnişin elinden kurtulamayacağını ifade etti.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü" ile ablukanın kaldırılması kapsamında yürütülen eylemlerin, hedeflerine ulaşana kadar devam edeceğini vurgulayan Heniyye, bu hedeflerin başında Gazze Şeridi'ndeki ablukanın kaldırılmasının yer aldığını bildirdi.

Heniyye, Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün, Filistin meselesini yeniden küresel gündemin ön sıralarına taşıdığını, bu nedenle uluslararası ve bölgesel toplumun bir yol ayrımında yer aldığına işaret ederek, "Filistin meselesinin tasfiyesinin planlandığı bir zamanda bu halk, 'Filistin meselesinin tasfiyesine, yüzyılın anlaşması planına, Kudüs ve geri dönüş hakkından vazgeçmeye, işgali tanımaya hayır' demek için Gazze, Batı Şeria ve tüm mekanları doldurdu." diye konuştu.

İsrail ordusu Gazze'den sınıra yakın bölgelerdeki Yahudi yerleşim yerlerine roket atıldığını ve dün Gazze Şeridi'nde İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait olduğunu iddia ettiği 40'a yakın hedefi vurduğunu açıklamıştı.

Saldırılarda, Gazze şehir merkezi yakınındaki inşaat halindeki bir bina da vurulmuş, bombardımanda binanın yakınındaki Emir el-Nimra (15) ve Luey Kuheyl (16) adlı Filistinli çocuklar şehit olmuş, 25 Filistinli de yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 18:05
  1. israil
  2. Gazze'ye saldırı
  3. şehit filistinli çocuklar

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