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İsrail saldırısında şehit düşen Filistinli toprağa verildi

23 Ocak 2019 Çarşamba 14:21
İsrail saldırısında şehit düşen Filistinli toprağa verildi

GAZZE (AA) - İsrail'in dün abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında şehit olan Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail'in Gazze'nin orta kesimindeki El-Bureyc mülteci kampının doğusunda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait olduğu belirtilen bölgeye düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden Filistinli Mahmud el-Abd en-Nebahin'e (24) Bureyc mülteci kampında cenaze töreni düzenlendi.

Çok sayıda Kassam Tugayı mensubunun yer aldığı cenaze töreninde İsrail'in saldırıları ve katliamları aleyhinde sloganlar atıldı.

Nebahin'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından kamptaki kabristana defnedildi.

İsrail ordusu dün sınırdaki askerlerine Gazze'den keskin nişancı tarafından ateş açıldığını ve bir askerinin hafif şekilde yaralandığını duyurmuştu. Bu olayın ardından İsrail ordusu Gazze'yi tank atışıyla vurmuş, saldırıda 1 Filistinli şehit olmuş, 1'i ağır 4 Filistinli yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 14:21
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