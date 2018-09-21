İsrail Rusya'ya uçak raporu sundu

Suriye’de Rus İl-20 uçağının düşürülmesi ile ilgili Moskova’ya gelen İsrailli heyetin beraberinde, olaya ilişkin 40 sayfalık rapor getirdiği bildirildi.

Kommersant gazetesine göre, İl-20 uçağı hadisesi ile ilgili olarak İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Amikom Norkin ve beraberindeki heyet, Rusya Savunma Bakanlığı’nda görüşmeler gerçekleştirdi. İsrail askeri heyetinde, hava kuvvetlerinden, askeri istihbarattan ve Genelkurmay operasyon biriminden subaylar yer aldı.

RUSÇA VE İNGİLİZCE HAZIRLANMIŞ

Rus uçağı İl-20’nin Suriye’de düşürülmesi ile ilgili olarak İsrailli heyet hem İngilizce hem de Rusça olarak hazırlanmış 40 sayfalık bir raporu beraberinde getirdi. Raporda, olayın gerçekleştiği 17 Eylül’de birkaç Suriye hava savunma sisteminden 40 dakika boyunca İsrail uçaklarına doğru S-200 roketleri fırlatıldığı belirtildi.

Bu roketlerin bazılarının Lübnan’a ve İl-20 uçağının da vurulduğu Suriye’nin bazı bölgelerine isabet ettiği savunuldu.

Gazetenin haberinde, görüşmeler sonucunda, her iki tarafın askeri yetkililerinin Suriye’de koordinasyonu güçlendireceği ifade edildi.

Hafta başında, Akdeniz'de Rus İl-20 askeri, uçağı Suriye rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürülmüştü. Rusya, İsrail’e ait F-16 savaş uçaklarının, İl-20 uçağını kalkan olarak kullandığı için İl-20 uçağının S-200 füzelerine maruz kaldığını öne sürmüştü.

Olay nedeniyle İsrail'i suçlayan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Suriye'de düşen Rus askeri uçağının ve ölen mürettebatın tüm sorumluluğu İsrail'e ait." ifadesini kullanmıştı.