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İsrail Ramallah ve El-Bire'ye girişleri kapattı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 6 İsraillinin yaralandığı olayın ardından Ramallah ve El-Bire kentlerinin girişlerini kapattı

10 Aralık 2018 Pazartesi 09:47
İsrail Ramallah ve El-Bire'ye girişleri kapattı

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah ve El-Bire kentlerinin girişlerini kapattı, bazı beldelere baskın düzenledi.

İsrail güçleri dün akşam Batı Şeria'daki Ofra Yahudi Yerleşim Birimi yakınında durakta bekleyenlerin üzerine ateş açılması sonucu 6 İsraillinin yaralanmasının ardından Ramallah ve El-Bire'ye girişleri kapattı.

Görgü şahitleri de askerlerin Ramallah'ın doğusundaki Ayn Yebrud, Ebu Fellah ve Silvad beldelerine baskın düzenlediğini, çok sayıda evde arama yaptığını ve bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarına el koyduğunu ifade etti.

İsrail askerlerinin ayrıca Silvad beldesinde baskına tepki gösteren Filistinlilere plastik ve gerçek mermilerle müdahale ettiği aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da dün akşam durakta bekleyenlerin üzerine hareket halindeki bir araçtan ateş açılması sonucu biri ağır olmak üzere 6 İsrailli yaralanmıştı.

Aracın, saldırının ardından olay yerinden kaçtığı kaydedilmişti.







Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 09:47
  1. El-Bire
  2. İsrail
  3. Ramallah

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