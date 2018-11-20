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İsrail polisinin yaraladığı Filistinli şehit oldu

20 Kasım 2018 Salı 16:33
İsrail polisinin yaraladığı Filistinli şehit oldu

KUDÜS (AA) - İsrail polisi tarafından geçen hafta çarşamba günü işgal altındaki Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırıda 2 polisi yaraladığı iddiasıyla vurulan Filistinli genç şehit oldu.

Filistinli avukat Muhammed Mahmud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 Kasım'da Doğu Kudüs'ün Cebel El Mükebbir bölgesinde İsrail polisine ait karakola girerek 2 polisi bıçakla yaraladığı savıyla vurulan 17 yaşındaki Abdurrahman Ebu Cemal adlı Filistinli gencin şehit olduğunu söyledi.

Ebu Cemal'in İsrail polisi tarafından vurulduktan sonra tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybettiğini belirten Mahmud, gencin ailesine oğullarının şehit olduğu bilgisinin verildiğini kaydetti.

Abdurrahman Ebu Cemal'in yaşamını yitirmesine ilişkin İsrail polisinden henüz açıklama yapılmadı.

İsrail polisi, Cebel El Mükebbir'de bulunan karakola girerek 2 polisi hafif şekilde bıçakla yaraladığını öne sürdüğü Filistinli gencin vurulduğunu açıklamıştı.


Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 16:33
  1. Doğu Kudüs
  2. Filistin
  3. İsrail

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