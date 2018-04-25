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İsrail polisinin cezası belli oldu.. 'Katilin adaleti!'

İsrail mahkemesinin, Filistinli bir genci gerçek mermiyle vurarak öldüren katil İsrail polisini yalnızca 9 ay hapis cezasına çarptırdığı bildirildi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 13:19
İsrail polisinin cezası belli oldu.. 'Katilin adaleti!'

"Times of Israel" haber sitesine göre, Kudüs'teki İsrail mahkemesi, Mayıs 2014'te işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in kuruluş yıl dönümüne tepki amaçlı düzenlenen "Nekbe" (Büyük Felaket) gösterileri sırasında 17 yaşındaki Nedim Siam Navara adlı Filistinli genci gerçek mermiyle öldüren İsrail polisi Ben Deri hakkındaki davayı karara bağladı.

Bugünkü duruşmada, Deri'nin avukatı, müvekkilinin gerçek mermi kullandığının "farkında olmadığını" iddia etti. Filistinli Navara'nın ailesi, savunma makamının iddiasını reddederek oğullarının bilinçli olarak gerçek mermiyle vurulduğunu belirtti.

CİNAYETİN CEZASI 9 AY

Mahkeme, Deri'yi, "ihmal nedeniyle ölüme sebep olmaktan" suçlu bularak 9 ay hapis cezasına çarptırdı, ayrıca İsrailli polisin Navara'nın ailesine 14 bin dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Filistinli genci öldüren Deri, önceki duruşmalarda plastik mermi yerine "kazara" gerçek mermi kullandığını iddia etmişti.

Yaklaşık 2 aydır hapiste bulunan Ben Deri'nin 7 ay sonra serbest kalacağı kaydedildi.

Navara'nın ailesi daha önce yaptığı açıklamada İsrail mahkemesinden umdukları karar çıkmazsa davayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıyacaklarını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 13:19
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  4. Nedim Siam Navara

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