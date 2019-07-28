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İsrail polisinden yıkım politikasını protesto eden Filistinlilere müdahale

İsrail polisi, Hayfa kentinde İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilerin evlerine yönelik yıkım politikasını protesto eden İsrail vatandaşı Filistinlilere göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti

28 Temmuz 2019 Pazar 00:32
İsrail polisinden yıkım politikasını protesto eden Filistinlilere müdahale

KUDÜS (AA) – İsrail polisi, ülkenin kuzeyindeki Hayfa kentinde İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilerin evlerine yönelik izlediği yıkım politikasını protesto eden İsrail vatandaşı Filistinlilere müdahale etti.

İsrail vatandaşı Filistinliler, ülkenin kuzeyindeki Hayfa kentine bağlı Arara beldesinin girişinde gösteri İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilerin evlerine yönelik yıkım politikasını protesto etmek için gösteri düzenledi.

İsrail’in "ayrımcı ve ırkçı" politikalarına dikkat çeken göstericiler, üzerinde "inşaya evet yıkıma hayır", "İsrail’in planı etnik temizliktir", "Yıkım insanlık suçudur" ve benzeri sloganlar yazılı dövizler taşıdı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi, Arara beldesinde İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilerin evlerine yönelik izlediği yıkım politikasını protesto eden İsrail vatandaşı Filistinlilere müdahale etti.

İsrail polisinin fiziki müdahalede bulunduğu ve göz yaşartıcı gaz kullandığını aktaran görgü tanıkları, iki göstericinin gözaltına alındığını söyledi.

Öte yandan gösteriye katılan İsrail vatandaşı Filistinlileri temsilen İsrail meclisinde milletvekili olan Yusuf Cebbarin de sosyal paylaşım hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin, Arara beldesi girişinde düzenledikleri barışçıl gösterilerine müdahale ettiğine vurgu yaparak tepki gösterdi.

İsrail’deki Filistinlilerin kurduğu partilere meydanlara çıkma çağrısında bulunan Cebbarin, İsrail’in "baskı ve sindirme politikalarına" rağmen mücadelelerini sürdüreceklerine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Yıkım politikası ile polis şiddeti, aynı madalyonun iki yüzüdür. O da Filistinlilere yönelik ayrımcı ve ırkçı politikalardır. Bu politikalar evlerimizi, topraklarımızı ve toplumsal mücadele hakkımızı hedef alıyor."

- İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İsrail Yüksek Mahkemesi, geçen ay Sur Bahir'deki bazı binaların Ayrım Duvarı'nın devamını oluşturan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle "güvenlik tehlikesi oluşturduğunu" iddia ederek yıkımına karar vermiş ve mülk sahiplerine 18 Haziran'a kadar binalarını yıkmaları için süre tanımıştı.

Bunun üzerine Filistinliler, bazıları inşa halinde olan yaklaşık 100 daireden oluşan 10 binanın yıkımının durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş ancak bu başvuru reddedilmişti.

İsrail güçleri, pazartesi günü işgal altındaki Doğu Kudüs'te Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı gerekçesiyle Filistinlilere ait bazı evleri yıkmaya başlamıştı.

Uzmanlar, İsrail mahkemesinin bu kararının, Filistin'in diğer bölgelerinde de birçok evin yıkılmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 00:32
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. İsrail vatandaşı Filistinliler
  4. Yıkım politikası

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