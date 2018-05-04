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İsrail polisinden skandal: Filistinli nasıl öldürülür eğitimi

Terörist siyonistlerin, kirli emelleriyle çocuklarını nasıl zehirlediği bir defa daha ispatlandı. İsrail polisi, Hayfa kentindeki okullarda Yahudi çocuklara, Filistinli erkek ve kadınların fotoğraflarını hedefe koyup, onları öldürme eğitimi verdi. Arap vekillerden Cemal Zahalka, soruşturma talep etti.

04 Mayıs 2018 Cuma 09:57
İsrail polisinden skandal: Filistinli nasıl öldürülür eğitimi

MÜNÜBE YILMAZ

Terör devleti İsrail’in minik çocukları bile nasıl zehirleyip Filistinlilere düşman yaptığı bir defa daha ortaya çıktı...

Geçtiğimiz yıllarda, 10 yaşındaki çocuklara “yaz kampı” adı altında silah eğitimi verdiği ortaya çıkan siyonist İsrail’in, skandal bir uygulamaya daha imza attığı tespit edildi. Silah eğitimini okulların içine kadar taşıyan İsrail polisinin, okullardaki çocuklara “antrenmanın bir parçası” olarak Filistinlilere nasıl ateş edileceğini öğrettiği belirlendi.

FİLİSTİNLİLERE ATEŞ

Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı Hayfa şehri yakınlarında kaydedilen görüntülere göre, İsrailli çocuklar, Filistinli erkek ve kadınların olduğu bir fotoğrafa ateş etmek için paintball silah kullanıyor.

İsrail Parlamentosu Knesset’teki Arap kökenli milletvekillerinden Cemal Zahalka, çocuklara Filistinlilere nasıl ateş edeceklerinin öğretildiği eğitimlerin İsrail Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da desteklendiğini belirterek, “Çocukları zehirliyorlar. Çocuklar insanlıktan yoksun, öldürme güdüsüyle yetiştiriliyor. İsrailli öğrenciler, psikolojik olarak Müslümanları öldürmeye hazır” dedi ve söz konusu eğitime soruşturma açılmasını talep etti.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 09:57
  1. İsrail Parlamentosu
  2. Silah eğitimi
  3. israil askeri

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