İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da provokatif hareket İsrail Tarihi Eserler Kurumu'ndan bir heyetle Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'na gelen bir grup İsrail polisi, Rahmet Kapısı Mescidi'ne postallarıyla girdi

KUDÜS (AA) – İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'ndaki provokatif hareketi AA kameralarına takıldı. İsrail Tarihi Eserler Kurumu'ndan bir heyetle Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'na gelen bir grup İsrail polisi, Rahmet Kapısı'ndaki mescide postallarıyla girdi.

Harem-i Şerif'e baskın düzenleyen fanatik Yahudilerle kutsal mabede giren İsrailli yetkililer, polis korumasında Rahmet Kapısı'nın iç alan ölçümlerini alarak fotoğraflarını çekti.

İsrailli yetkililerin Rahmet Kapısı'ndaki "çalışmalarını" durdurmak isteyen Mescid-i Aksa görevlilerini engelleyen İsrail polisi, Rahmet Kapısı'nda gerginlik yaşanmasına neden oldu. Dün sabah saatlerinde gerçekleşen olay, anbean AA kameralarına yansıdı.

-Rahmet Kapısı'nın açılması

İsrail güçleri, 2003'ten bu yana giriş ve çıkışlara kapalı tutulan Mescid-i Aksa'nın doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı 17 Şubat'ta zincirlemişti.

Bunun üzerine 18 Şubat'ta Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç kapıyı kırmış, İsrail polisi gençlerden bazılarını gözaltına almış, Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

İsrail polisi 19 Şubat akşamı da Rahmet Kapısı'nda nöbet tutan Filistinli cemaate saldırmış, çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanmış, bazıları gözaltına alınmıştı.

Filistinliler, 16 yıl aradan sonra ilk defa 22 Şubat'ta Mescid-i Aksa'daki Rahmet Kapısı'nın içinde cuma namazı kılmıştı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in onayı olmadan Rahmet Kapısı'nın Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından açıldığı ve yüzlerce Filistinlinin cuma namazını burada eda ettiği bildirilmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

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