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İsrail polisinden Kudüs'te namaz kılan Filistinlilere müdahale

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın kapılarının yarın sabah açılacağını duyurdu

12 Mart 2019 Salı 21:31
İsrail polisinden Kudüs'te namaz kılan Filistinlilere müdahale

KUDÜS (AA) – Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatan İsrail polisi, Harem-i Şerif'in El-Esbat (Aslanlı) Kapısı önünde yatsı namazını kılan Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale etti.

Mescid-i Aksa'nın çevresindeki farklı noktalarda yatsı namazını eda eden Filistinlilere de müdahale eden İsrail polisi, Müslümanların namaz kılmalarına engel oldu.

İsrail polisi Esbat Kapısı'nda namaz kılan Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale etti. Bunun üzerine işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Vadi el-Ceviz bölgesine doğru kaçan Filistinliler, bir süre sonra yeniden Esbat Kapısı önünde toplanmaya başladı.

Tekbir ve sloganlar atan Filistinlilerin bölgedeki bekleyişi sürüyor.

-Mescid-i Aksa yarın sabah açılacak

Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, yapılan soruşturma ve araştırmanın ardından Mescid-i Aksa'nın yarın sabah açılacağı belirtildi.

Açıklamada, Mescid-i Aksa'daki polis karakoluna "molotof kokteyli attığı" iddia edilen iki "zanlının" yarın mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vakıflar İdaresi'ne bağlı bir araştırma heyetinin Mescid-i Aksa'ya girdiğini belirtti.

- Harem-i Şerif çevresinde yaşanan olaylarda 14 Filistinli gözaltına alındı

Söz konusu yetkili, Mescid-i Aksa'nın kapılarının yarın sabah yeniden açılacağını teyit ederken şu ana kadar Harem-i Şerif çevresinde yaşanan olaylarda 14 Filistinlinin gözaltına alındığını aktardı.

Mescid-i Aksa'nın eski Vaaz ve İrşad Müdürü Şeyh Raid Da'na, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Rahmet Kapısı'nın açılmasının ardından sürekli şekilde Filistinlileri provoke ettiğini söylemişti.

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da kendi hazırladığı "oyunla" Filistinlilere saldırdığını belirten Şeyh Da'na, polis karakolunun ateşe verilmesinin düzmece olduğunu vurgulamıştı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 21:31
  1. Filistin
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