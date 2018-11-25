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İsrail polisinden Kudüs’te gösteriye müdahale

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te onlarca Filistinli, Filistin Yönetimi’ne bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays’ın İsrail polisince gözaltına alınmasını protesto etti- İsrail polisi Filistinli eylemcilere müdahale etti

25 Kasım 2018 Pazar 22:10
İsrail polisinden Kudüs’te gösteriye müdahale

KUDÜS (AA) - İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kudüs Valisi Adnan Gays'ın gözaltına alınmasını protesto eden Filistinlilere müdahale etti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Selahaddin Caddesi'nde akşam saatlerinde bir araya gelen onlarca Filistinli, Filistin Yönetimi'ne bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays'ın İsrail polisince gözaltına alınmasını protesto etti.

Gösteri yapan Filistinlilere müdahale eden İsrail polisi, protestocuları dağıtmak için ses bombası kullandı, bazılarına da fiziksel müdahalede bulundu.

İsrail polisinin müdahalesinde, halkın yoğun bir şekilde bulunduğu Selahaddin Caddesi'nde panik yaşanırken olayda gözaltına alınan veya yaralanan olmadı.

Kudüs Valisi Gays, Mescid-i Aksa'nın güneyinde bulunan Silvan Mahallesi'ndeki evinde İsrail polisi tarafından bu sabah bir kez daha gözaltına alınmıştı.

Filistin hükümetinden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Kudüs Valisi Gays'ı gözaltına almasını kınamıştı.

İsrail makamları perşembe günü de Kudüs Valisi Gays'a işgal altındaki Batı Şeria'ya 6 ay boyunca giriş yasağı getirmişti.

Vali Gays, geçen ay da İsrail güçlerince gözaltına alınmış, mahkemeye çıkarılmış ve birkaç gün sonra serbest bırakılmıştı.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 22:10
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