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İsrail polisinden Kudüs valisine gözaltı

İsrail polisi, Kudüs valisi ve Fetih Devrim Konseyi üyesi de dahil olmak üzere 34 Filistinli’yi gözaltına alındı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:17
İsrail polisinden Kudüs valisine gözaltı

İsrail polisi, Kudüs valisi ve Fetih Devrim Konseyi üyesi de dahil olmak üzere 34 Filistinli’yi gözaltına alındı.


Filistinli Mahkumlar Cemiyeti Mohammad Mahmoud,İsrail polisinin ve istihbarat memurlarının Doğu Kudüs’ün Silvan Mahallesi’ndeki evine baskın yaptıktan sonra Kudüs Valisi Adnan Gheith’i gözaltına alındığını söyledi. Polis ayrıca Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da devam ettiği baskınlarda Fetih Devrim Konseyi üyesi Zakaria Zubaidi de dahil olmak üzere 33 Filistinli gözaltına alındığını bildirdi.


Son gözaltı baskınları, El Aksa Camii’nin Kudüs’ün Eski Şehri’nin doğu duvarındaki Bab El Rahmeh’e açılan metal kapının kapanmasıyla ilgili gerilimleri artırıyor.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:17
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