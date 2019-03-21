0553 313 94 23

İsrail polisinden Filistinlilere "Anneler Günü" yasağı

Anneler Günü dolayısıyla Doğu Kudüs'teki Fransız Kültür Merkezi'nde düzenlenmek istenen kermes İsrail polisince engellendi

21 Mart 2019 Perşembe 15:06
İsrail polisinden Filistinlilere "Anneler Günü" yasağı

KUDÜS (AA) - İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Anneler Günü'nü kutlama amacıyla düzenlenmek istenen kermese engel oldu.

Filistinli kadınlar, Selahaddin Caddesi üzerinde bulunan Fransız Kültür Merkezi'nde her yıl Filistin'de 21 Mart'ta kutlanan Anneler Günü dolayısıyla kermes düzenlemek istedi.

Kudüslü Kadınlar Derneği tarafından organize edilen ve el işi ürünlerin yer aldığı kermes İsrail polisince engellendi.

Filistinli kadınları zorla dışarı çıkaran İsrail polisi, kültür merkezinin kapısını kapattı.

Polis, kültür merkezinin kapısına İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan'ın aldığı yasaklama kararının yazılı olduğu belgeyi astı.

Söz konusu belgede kapatma kararına gerekçe olarak kermesin "Filistin yönetimi tarafından finanse edildiği" iddiası gösterildi.

Filistin'de her yıl 21 Mart'ta kutlanan Anneler Günü'ne geçen yıl Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ev sahipliği yapmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:06
  1. Doğu Kudüs
  2. Filistin
  3. İsrail

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yeni kapsayıcı hükümet kararı
    1. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yeni..
    2. CHP'den "Orman Bakanlığı kurulsun"..
    3. Denizli korkutuyor! 483 sarsıntı..
    4. Başkan Çelik Karaoğlanlı ve Yeni..
    5. GAÜN’de Nevruz coşkusu
    6. Yahyalı’da nevruz coşkuyla kutlandı
    7. FETÖ sanığı eski polise hapis cezası
    8. Orman İşletme Müdürü Altunay, Başkan..
    9. Başkan Öztürk, Mustafabeyli..
    10. M3 para arzı arttı
    11. Başkan Alıcık; “Gerçek dostlar..
    12. Emine Erdoğan Kelebek Vadisi'ni açtı
    13. Down sendromluların 1 kromozonu fazla
    14. Soylu'dan Karamollaoğlu’na cevap
    15. Dünden Bugüne Yerel Basında 18 Mart..
    16. Muslera'yı ve Karius'u solladı! İşte..
    17. Quick Sigorta “kefalet senetleri”..
    18. Bakan Turhan, AA Editör Masası'na..
    19. "Demirkuyu-1'sahamızda 11,2 milyon..
    20. Fatsa Cumhuriyet Meydanı’na zemin..
    21. Başkan Kayda: “Biz Salihli halkı ile..
    22. Kepez adayı Hakan Tütüncü mitingi
    23. Rus savaş uçakları Suriye semalarında..
    24. Terörist İsrail polisinden..
    25. AK Partili Canikli, Türkiye..
    26. ByLock kullanan 31 FETÖ'cü tutuklandı!
    27. Bakan duyurdu: Türkiye tarihinde ilk..
    28. Ali Şafak Öztürk: "Potansiyel bir..
    29. Down Sendromlu çocuklar gönüllerince..
    30. Guiado'nun yardımcısının gözaltına..
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!