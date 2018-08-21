0553 313 94 23

İsrail polisince öldürülen gencin ailesine para cezası

Mescid-i Aksa'nın Meclis (Nazır) Kapısı'nda cuma günü bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla İsrail polisi tarafından vurularak öldürülen Filistinli Ahmed Muhamid'in ailesine, düzenlenen cenaze törenine 150'den fazla kişi katıldığı gerekçesiyle 13 bin 600 dolar para cezası verildi.

21 Ağustos 2018 Salı 15:41
İsrail polisince öldürülen gencin ailesine para cezası

İsrail basınında yer alan haberlere göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın Meclis (Nazır) Kapısı'nda cuma günü bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla İsrail polisi tarafından vurularak öldürülen Filistinli Ahmed Muhamid'in ailesine, Umm'ul Fehm beldesinde düzenlenen cenaze törenine 150'den fazla kişinin katıldığı gerekçesiyle 13 bin 600 dolar para cezası verildi.

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, İsrail polisinin 30 yaşındaki Filistinli Muhamid'in naaşını ailesine cenazeye 150 kişiden fazla katılım olmaması şartıyla teslim ettiği iddia edildi. 

Yisrail Hayevm gazetesi de İsrail polisinin, cenaze törenine 150'den fazla katılım olduğu ve "tahrik edici" sloganlar atıldığı iddiasıyla Muhamid'in aile fertleri hakkında soruşturma başlattığını yazdı.

'BIÇAKLAMA NEDENİ PSİKOLOJİK SIKINTILARI'

Ailenin avukatı Raid Muhamid, Haaretz'e yaptığı açıklamada, ailenin polisin naaşı teslim etmek için koştuğu şartı reddettiğini ve naaşın "Adalet" hukuk kurumunun girişimleriyle şartsız olarak teslim edildiğini söyledi. Avukat, Ahmed Muhamid'in psikolojik sıkıntıları olduğunu ve bıçaklama girişiminin motivasyon kaynağının milli sebepler olmadığını ifade etti.

Kardeşi Nesim Muhamid de Ahmed'in birkaç yıldır Şaer Menşiye Merkezi'nde psikolojik tedavi gördüğünü, ancak bir Arap olduğu için İsrail polisinin onu kontrol etmeye çalışmadan doğrudan öldürme yoluna gittiğini söyledi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 15:41
  1. Ahmed Muhamid
  2. İsrail

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayramın ilk gününde ibretlik manzara!
    1. Bayramın ilk gününde ibretlik manzara!
    2. ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım!
    3. Kurbanlıkla birlikte yere çakıldı
    4. Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 4..
    5. FETÖ'nün mal varlıklarına el konuldu
    6. Şanlıurfa'da kasapların kurban kesme..
    7. İstanbul Boğazı'nda ilgi çeken gemi;..
    8. İsrail'den tepki çeken karar! Binlerce..
    9. İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Harem-i..
    10. SSCB'den sonra en büyüğü...
    11. Brunson istedi! Bakın evine ne kuruldu
    12. AK Parti'li Leyla Şahin Usta: Bu..
    13. Amerika, 95 yaşındaki Nazi kampı..
    14. Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk..
    15. FETÖ'ye darbe! Mal varlıklarına el..
    16. Akciğer iltihabı belirtileri nelerdir?
    17. Ganglion kisti belirtileri nelerdir?
    18. Yurt genelinde kaçan kurbanlıklar zor..
    19. Karalahananın faydaları saymakla..
    20. Kurban eti nasıl pay edilir?
    Rusya'dan ABD'ye 'uzay silahı' cevabı! 'İlk silah yerleştiren...'
    Rusya'dan ABD'ye 'uzay silahı' cevabı! 'İlk silah yerleştiren...'
    Rusya'dan Türkiye ile ilgili maddi yardım açıklaması!
    Rusya'dan Türkiye ile ilgili maddi yardım açıklaması!
    Almanya 2018 bayram namazı kaçta kılınacak?
    Almanya 2018 bayram namazı kaçta kılınacak?
    Türk doktorlardan çığır açan buluş! Tıp dünyasında eşdeğeri yok
    Türk doktorlardan çığır açan buluş! Tıp dünyasında eşdeğeri yok
    Onları ölüme göndermeyin
    Onları ölüme göndermeyin

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İBB kurban kesim yerleri 2018
    İBB kurban kesim yerleri 2018
    Kabe'nin örtüsü fırtına sebebiyle açıldı
    Kabe'nin örtüsü fırtına sebebiyle açıldı