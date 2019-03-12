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İsrail polisi Mescid-i Aksa’nın kapısında namaz kılanlara saldırdı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’nın kapısında yatsı namazı kılan Filistinlilere saldırdı.

12 Mart 2019 Salı 23:13
İsrail polisi Mescid-i Aksa’nın kapısında namaz kılanlara saldırdı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’nın kapısında yatsı namazı kılan Filistinlilere saldırdı.


İşgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’nın kapılarını kapatmasıyla başlayan gerginlik namaz kılmak isteyen Filistinlilere saldırılarıyla devam ediyor. İsrail polisi, Mescid-i Aksa’nın Bab El-Asbat kapısında yatsı namazı kılan Filistinlileri dağıttı.


Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesinde yaralanan 4 Filistinlinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.


İsrail polisi bugün, öğle namazının ardından Mescid-i Aksa’nın tüm kapılarını kapatmış, ikindi ve akşam ezanlarının okunmasına izin vermemişti.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 23:13
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