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İsrail polisi Mescid-i Aksa’nın kapılarını yeniden açtı

İsrail polisi, dün kapattığı Mescid-i Aksa’nın kapılarını bugün yeniden açtı.

13 Mart 2019 Çarşamba 11:08
İsrail polisi Mescid-i Aksa’nın kapılarını yeniden açtı

İsrail polisi, dün kapattığı Mescid-i Aksa’nın kapılarını bugün yeniden açtı.


İşgal altındaki Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın kapıları sabahın erken saatlerinde yeniden açıldı. Kudüs İslami Vakıflar Dairesi Başkanı Azzam el-Hatip yaptığı açıklamada, dünden beri kapalı tutulan Mescid-i Aksa’nın kapılarının yeniden açıldığını belirtti. Kapıların açılmasının ardından Müslümanlar Mescidi Aksa’da sabah namazını kıldı.


İsrail polisi, dün Mescid-i Aksa’daki İsrail polis karakoluna molotof kokteyli atıldığını iddia etmişti. İsrail polisi, bu olay üzerine öğle namazının ardından Mescid-i Aksa’nın tüm kapılarını kapatmış, ikindi, akşam ve yatsı ezanlarının okunmasına izin vermemişti. Dün akşam saatlerinde Filistinliler Mescidi, Aksa’nın kapılarının yeniden açılması için İsrail’e tepki göstererek Aksa çevresinde protesto eylemi gerçekleştirmişti.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:08
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