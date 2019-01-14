0553 313 94 23

İsrail polisi Mescid-i Aksa Müdürü'nü darbetti

İsrail polisi tarafından darbedilen Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani tedavi amacıyla hastaneye kaldırıldı. Kisvani'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi

14 Ocak 2019 Pazartesi 16:20
İsrail polisi Mescid-i Aksa Müdürü'nü darbetti

KUDÜS (AA) - İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'nın Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani'yi darbetti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisince darbedilen Şeyh Kisvani'nin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Kisvani'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Dibs, Mescid-i Aksa Müdürü'nün tedavisinin hastanede devam ettiğini aktardı.

Sözcü Dibs ayrıca, bu sabah bir İsrail polisinin, başında Yahudi kipasıyla Harem-i Şerif içindeki Kubbetu's Sahra'ya girme girişimin ardından başlayan gerginliğin devam ettiğini dile getirdi.

İsrail polisinin sabah yaşanan kışkırtıcı girişim nedeniyle Kubbetu's Sahra'nın kapılarını kapatan korumalardan kapıları tekrar açmalarını ve teslim olmalarını istediğini belirten Dibs, korumaların buna karşı çıktığını ve Filistinlilerin de korumalara destek verdiğini kaydetti.

Mescid-i Aksa'nın korumaları, bu sabah bir İsrail polisinin Yahudilerin dini başlığı kipayla Kubbetu's Sahra'ya girmeye çalışması üzerine mescidin kapılarını kapatmıştı.

Sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa iki İsrail polisi "güvenlik kontrolü" gerekçesiyle kısa süreliğine Kubbetu's Sahra'ya giriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 16:20
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. Mescid-i Aksa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tunus'un en büyük sendikası grev kararında ısrarcı
    1. Tunus'un en büyük sendikası grev..
    2. Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
    3. Bu kadarına pes! Çılgın sürücü,..
    4. Murat Sivrikaya kimdir?
    5. Kanuni'nin mirasına restorasyon tehdidi
    6. 'Dünya'da yok' dendi! Üniversite..
    7. Ünlü iş adamı FETÖ'den tutuklandı
    8. Yunus Samet'e Volkan Demirel sürprizi
    9. Kamerun'da Anglofon ayrılıkçılara..
    10. Kadın taraftarlar sosyal medyada..
    11. Van'da yarın okullar tatil mi? Van 15..
    12. Nükleer tehdidi fark ediyor! Zırhlı..
    13. Akfa Holding'e FETÖ davası
    14. Şanlıurfa'da esnaf kavgası: 6 yaralı
    15. Trudeau’nun kayıp ikizi, Afganistan'da..
    16. EBRD'den Özbekistan'a 240 milyon dolar..
    17. Ördek avında ölen 2 kardeş toprağa..
    18. Kocaeli'deki cinayet
    19. TESTUD Rusya'ya "çıkarma" yapacak
    20. Seul'de hava kirliliği rekor seviyede
    Değerlere saldır Atatürk’e sığın
    Değerlere saldır Atatürk’e sığın
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!