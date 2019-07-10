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İsrail polisi Kudüs'te Filistinli bir aileyi zorla evinden çıkardı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan mahallesinde yaşayan Filistinli Siyam ailesinin evine, Yahudi yerleşimcilere teslim edilmek üzere İsrail polisince el konuldu

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:45
İsrail polisi Kudüs'te Filistinli bir aileyi zorla evinden çıkardı

KUDÜS (AA) – İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan mahallesinde yaşayan Filistinli bir aileyi zorla evinden çıkardı.

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan mahallesinde yaşayan Filistinli Siyam ailesinin evine, Yahudi yerleşimcilere teslim edilmek üzere İsrail polisince el konuldu.

Silvan mahallesindeki Siyam ailesinin bulunduğu bölgeyi kuşatma altına alan İsrail polisi, Filistinli aileyi 25 yıldır yaşadıkları evi "Yahudi yerleşimcilere" teslim etmek üzere boşaltmaya zorlarken, polise tepki gösteren aile fertlerinden Cevad Siyamı da gözaltına aldı.

İsrail’e bağlı Kudüs Merkezi Mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ü Yahudileştirme çabalarında etkin rol oynayan "Elad" yerleşim birimi örgütünün lehine Siyam ailesinin evlerinden çıkarılmasına karar vermişti.

Siyam ailesi ise, Elad Yahudi Yerleşim Örgütü’nün “İsrail’in Gaiplik Yasası” çerçevesinde ailenin yaşadığı eve el koymak için sahtecilik yaptığını belirtiyor.

İsrail, "Gaiplik Yasası" ve evlerin ya da toprakların Yahudi sahipleri olduğu iddiasıyla Filistinli aileleri evlerinden çıkmaya zorluyor.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ü Yahudileştirme çabalarında etkin rol oynayan "Elad" yerleşim birimi örgütü, son dönemde Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan Mahallesi'nde Filistinlilerin ev ve gayrimenkullerine el koymasıyla dikkat çekiyor.

- Elad ile İsrail hükümeti arasındaki sıkı ilişkiler

İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirme çabalarında etkin rol oynayan "Elad" yerleşim birimi örgütü, son yıllarda Filistinlilere ait ev ve arazilere yönelik baskınlarda öne çıkıyor.

Kudüs'ün güneyindeki "Elad" yerleşim birimine bağlı örgüt, İsrail tarafından 1986'da kuruldu. İsrail dernekleri sicil defterinde yer alan bilgilere göre, örgütün kuruluş amaçları arasında "Nesiller, rehberlik çalışmaları ve yerleşim yoluyla Kudüs ile Yahudiler arasındaki bağları sağlamlaştırmak ve Yahudileri buraya yönlendirmek" gibi ifadeler yer alıyor.

Türkçe "Davud Şehri'ne doğru" anlamına gelen İbranice ifadenin kısaltması olan Elad isminin de bu hedefler doğrultusunda özellikle seçildiği belirtiliyor.

Elad'ın resmi internet sitesinde, Yahudi inancına göre Hazreti Davud'un 3 bin yıl önce Kudüs'ü inşa ettiği ve özellikle Mescid-i Aksa'nın güneyindeki tepeyi "Yahudi halkı için dini ve ruhani başkent" olarak seçtiği aktarılıyor.

Bu bakış açısıyla hareket eden Elad isimli örgüt için Silvan bölgesinde bulunan Vadi Hilve Mahallesi ayrı bir öneme sahip. Örgüt, faaliyetlerini yoğunlaştırdığı bu bölgede sık sık tarihi eser kazıları yaparak Yahudi ajandasını uygulamaya çalışıyor.


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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:45
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. Mescid-i Aksa
  4. Silvan mahallesi

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