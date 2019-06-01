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İsrail polisi Kudüs’te 17 Filistinliyi gözaltına aldı

01 Haziran 2019 Cumartesi 18:00
İsrail polisi Kudüs’te 17 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) – İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te 17 Filistinli genci gözaltına aldı.

Kudüslü Esir Aileleri Komitesi Başkanı Emced Ebu Asab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin sabah saatlerinden itibaren Kudüs’ün belde ve mahallelerine düzenlediği baskınlarda 17 Filistinli genci gözaltına aldığını belirtti.

Gençlerin gözaltına alınmalarının herhangi bir gerekçesinin bulunmadığını aktaran Ebu Asab, polisin gençleri, yarın yapılması beklenen Kudüs’ün işgalinin 52’inci yıl dönümü kutlamalarının güvenliğini sağlamak amacıyla şüphe üzerine gözaltına aldığını ifade etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 18:00
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. işgal altındaki Doğu Kudüs

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