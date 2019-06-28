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İsrail polisi İseviyye Mahallesi'ne yeniden baskın yaptı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün İseviyye Mahallesi'nde dün bir Filistinliyi şehit eden İsrail polisi bugün mahalleye tekrar baskın yaparak 20 Filistinliyi yaraladı

28 Haziran 2019 Cuma 22:15
İsrail polisi İseviyye Mahallesi'ne yeniden baskın yaptı

KUDÜS (AA) - İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki İseviyye Mahallesi'ne yeniden baskın düzenledi.

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki İseviyye Mahallesi'nde 20 yaşındaki Muhammed Semir Ubeyd'i dün şehit eden İsrail polisi bugün mahalleye tekrar baskın yaptı.

Filistinli gençlerin İsrail polisine taşlarla karşılık vermesiyle başlayan olaylarda İsrail polisi kauçukla kaplanmış metal mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, 20 Filistinlinin atılan gazdan etkilendiği yada İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıkları ise en az 3 Filistinlinin İsrail polisinin saldırısında yaralandığını aktardı.

İsrail polisi şehit ettiği gencin cenazesini alıkoymaya devam ediyor.

İsrail polislerinin dün akşam saatlerinde İseviyye Mahallesi'ne düzenlediği baskına tepki gösteren Filistinlilere ateş açması sonucu 2 Filistinli yaralandı, yaralılardan Muhammed Semir Ubeyd kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Mahalle sakinleri, İsrail güçlerinin baskınlarına ve bölgede inşa edilmesi planlanan Talmudik parkın kurulması için halkın evlerinden çıkarılması uyarılarına karşı akşam saatlerinde gösteri düzenlemişti.


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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 22:15
  1. Doğu Kudüs
  2. İseviyye
  3. İsrail

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