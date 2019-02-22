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İsrail polisi Doğu Kudüs'te 40'tan fazla Filistinliyi gözaltına aldı

Cuma namazı sonrası beklenen gösteriler öncesinde onlarca Filistinli, İsrail polisi tarafından gözaltına alındı

22 Şubat 2019 Cuma 11:26
İsrail polisi Doğu Kudüs'te 40'tan fazla Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te onlarca Filistinliyi gözaltına aldı.

Kudüs'teki Esir Aileleri Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı zincirlemesi nedeniyle cuma namazı sonrası beklenen gösteriler öncesinde İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te 40'tan fazla Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Mescid-i Aksa'daki son gerginlik, İsrail güçlerinin pazar günü 2003'ten bu yana giriş çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı zincirlemesiyle patlak vermişti.

Bunun üzerine pazartesi günü Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç, söz konusu kapıyı kırmış, İsrail polisi de gençlerden bazılarını gözaltına alırken Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

İsrail polisi salı akşamı da Rahmet Kapısı'nda nöbet tutan Filistinli cemaate saldırmış, çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanmış, bazıları da gözaltına alınmıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:26
  1. Filistin
  2. gözaltılar
  3. İsrail güçleri

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