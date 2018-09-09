İsrail polisi, 2 Filistinli kızı Mescid-i Aksa'da gözaltına aldı!
Terör devleti İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın içerisindeki Eski Şehir'de iki Filistinli kızı gözaltına aldı.09 Eylül 2018 Pazar 17:44
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan ve Mescid-i Aksa'nın da içerisinde yer aldığı Eski Şehir'de 2 Filistinli kızı gözaltına aldı.
Gözaltına alınan kızlardan birinin annesi Cihad er-Razzam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yaşındaki kızı Canan ve onun kuzeni 21 yaşındaki Naime Tevil'in İsrail polisi tarafından Mescid-i Aksa'dan çıktıkları sırada gözaltına alındığını söyledi.
İsrail polisinden gözaltılara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
İsrail polisi bu sabah da Kudüs İslami Vakıflar İdaresine bağlı olarak Mescid-i Aksa'da görev yapan bir Filistinliyi gözaltına almıştı.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.
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