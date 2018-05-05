İsrail pes etti: Adaylıktan çekildi!
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyelik adaylığını açıklayan İsrail kazanma ihtimalinin düşük olması gerekçesiyle yarıştan çekildi.05 Mayıs 2018 Cumartesi 00:28
İsrail; Almanya ve Belçika'yla Batı Avrupa ve diğerleri grubundan 2019-2020 dönemi için 'BMGK geçici üyelik' adaylığını açıklamıştı.
BM'de tabanı zayıf olan İsrail'in kazanma ihtimalinin oldukça düşük olması nedeniyle yarıştan çekildiği öğrenildi.
BMGK'nın 5 yeni geçici üyenin seçimi gelecek ay 193 üye ülkeden oluşan BM Genel Kurulu'nda yapılacak oylamayla belirlenecek.
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