İsrail özel askeri birliği Filistinli mahkumlara saldırdı

RAMALLAH (AA) - İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Ofer Askeri Hapishanesi'ndeki Filistinlilere saldırdığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusu bünyesindeki "Metzada" adlı özel askeri birliğin Ramallah’ın batısında Filistinli mahkumların bulunduğu Ofer Askeri Hapishanesi'ne baskın düzenleyerek mahkumlara saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, Metzada Birliği'nin, Ofer'in 15. bölümüne baskın düzenlediği ve göz yaşartıcı gaz bombaları atarak mahkumların eşyalarını tahrip ettiği kaydedildi. Ofer Hapishanesi’nde yaklaşık bin 200 Filistinli mahkûm bulunuyor.

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