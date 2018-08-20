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İsrail ordusunun ruh sağlığı bozulmuş! Psikolojik destek alıyorlar

İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı Psikiyatri Bölümü Başkanı Lea Schlaff'ın askeri bir dergide yayımladığı rapora göre, İsrail ordusunda ruh sağlığı bozulan askerlere geçtiğimiz yıl toplamda 47 bin seans psikolojik destek verilmiş.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 23:11
İsrail ordusunun ruh sağlığı bozulmuş! Psikolojik destek alıyorlar

İsrail'in Haaretz gazetesinin, İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı Psikiyatri Bölümü Başkanı Lea Schlaff'ın askeri bir dergide yayımladığı rapora dayandırdığı habere göre, İsrail ordusunda ruh sağlığı bozularak psikolojik yardım talebinde bulunan askerlere, geçen yıl toplam 47 bin seans psikolojik destek verildi.

Askerlerin 2013 yılına göre, 2 bin 500 seans fazla destek aldığına işaret edilen raporda Schlaff, son on yılda tedavi gören askerlerin sayısındaki yüzde 40 artışın aşırı olduğu ve bu artışın terapistlerin askerleri tedavi etmedeki performansını düşürebileceği uyarısında bulundu.

ÖZEL HAREKAT TİMLERİNİN PSİKOLOJİSİ BOZULDU

Raporda, ordudaki psikolojik destek talebindeki artışın nedeni, İsrail vatandaşlarının büyük bir kısmının karşı karşıya olduğu zor sosyo-ekonomik şartlara ve ülkede askerlik yapma motivasyonunun düşmesine bağlandı. Habere göre, İsrail ordusundaki bazı yetkililer de askerleri psikolojik destek almaya iten nedenler arasında, özel harekat timlerinde görevlendirilmeleri olduğunu ifade ediyor. 

TERHİS TALEBİNDE BULUNUYORLAR

Ordunun, durumları daha fazla kötüye gitmemesi ve intihar vakalarının önüne geçilmesi için ruh sağlığı bozuk olan askerlere acilen destek verilmesini tavsiye ettiği belirtiliyor. İsrail'de her 6 erkek askerden ve her 15 kadın askerden birinin, psikolojik sorunlarını gerekçe göstererek ordudan erken terhis talebinde bulunduğu kaydediliyor.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 23:11
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