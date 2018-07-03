İsrail ordusundan İran'a karşı flaş hamle!

İsrail’in Maariv gazetesinin haberine göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot’un, ilk defa kurulan, İran Tehdidi ile Mücadele Projesi’nin başına General Alon’u atadığı belirtildi.

Haberde, İsrail ordusunun ilk defa bu şekilde bir heyet kurduğuna vurgu yapılarak, General Alon’un Genelkurmay Başkanı Eizenkot’a geçen hafta sonu gerçekleştirdiği ABD ziyaretinde eşlik ettiği ve ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford da dahil olmak üzere ABD’li üst düzey askeri yetkililerle bir araya geldiği kaydedildi.

Kurulan yeni heyetin görevine ilişkin olarak haberde, Tahran yönetiminin nükleer programı ile mücadele, istihbarat toplama, İran’ın Suriye’de konumlanmasını engelleme ve ABD ile koordineli bir şekilde hareket ederek bu konumlanmanın bertaraf edilmesine yönelik planların uygulanması olarak ifade edildi.

Haberde, General Alon’un ayrıca İsrail ordusu ile ABD ordusu arasındaki koordinasyon dosyasından sorumlu olacağına dikkat çekilerek, ABD’nin İran konusunda İsrail ile yakın işbirliği içinde olduğu ve bu iki ülkenin İran’daki Ali Hamaney yönetimini devirmeye çalıştığı gerçeğini gizlemediklerine vurgu yapıldı.

"İRAN, VARLIĞIMIZA YÖNELİK EN BÜYÜK TEHDİTTİR”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da geçen hafta perşembe günü yaptığı açıklamada, İran'ın Suriye'yi ülkesine karşı ölümcül bir üsse dönüştürmesine ve nükleer silah geliştirmesine izin vermeyeceklerini belirterek, "İran, varlığımıza yönelik en büyük tehdittir ve biz bu tehdidi durdurmakta kararlıyız." demişti.

Netanyahu ayrıca mayıs ayında yaptığı bir açıklamada, hükümetinin "savaşa" yol açsa bile "İran saldırganlığı" olarak adlandırdığı durumla yüzleşmeye hazır olduğunu belirterek, "İsrail, ertelemek yerine bir an önce henüz emekleme sürecinde olan İran saldırganlığını, savaşa neden olsa bile sonlandırmakta kararlıdır." ifadelerini kullanmıştı.