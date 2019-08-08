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İsrail ordusundan Batı Şeria'daki birliklerine takviye

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:07
İsrail ordusundan Batı Şeria'daki birliklerine takviye

KUDÜS (AA) - İsrail ordusu, gece saatlerinde kaybolan bir askerin ölü bulunmasının ardından işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan güçlerine takviye birlik göndereceğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki durumun değerlendirilmesi için Batı Şeria'daki piyade birliklerin takviye edilmesi kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca faillerin yakalanması için ordu, polis ve İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in (Şabak) bölgede çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

- Bölgede arama ve baskınlar yapılıyor

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde kaybolan İsrail askerinin sabah cesedinin bulunmasının ardından, İsrail ordusuna ait birlikler, Batı Şeria'daki pek çok Filistin beldesinde aramalar yapıyor.

Arama çalışmaları kapsamında, çok sayıda İsrail askerinin, Beytüllahim'in güneyindeki Beyt Feccar beldesine baskın düzenlediği, ev ve dükkanları aradığı, bölge sakinlerinin çoğunu sorguya çektiği aktarıldı.

İsrail askerlerinin ayrıca Beyt Aynun, El-Arub, Eş-Şuyuh ve Sair beldelerinin girişlerinde askeri kontrol noktaları oluşturduğu ve geçişleri denetlediği ifade edildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ailesinin dün gece saatlerinden itibaren haber alamadığı 18 yaşındaki İsrail askerinin, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bulunan Gush Etzion Yahudi yerleşim birimi yakınlarında cesedine ulaşıldığını duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:07
  1. İsrail
  2. Kudüs
  3. Ordu

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