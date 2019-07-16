İsrail ordusuna ait uçak Gazze’de düştü İsrail ordusuna ait bir askeri uçağın Gazze Şeridi’nde düştüğü bildirildi.

İsrail ordusuna ait bir askeri uçağın Gazze Şeridi’nde düştüğü bildirildi.

İsrail ordusu, bu sabah kalkış yaptıktan sonra iletişimin kesildiği uçağın Gazze Şeridi’nde düştüğünü açıkladı. Uçağın teknik arızadan dolayı düştüğü ancak Filistinli gruplar tarafından düşürülme ihtimaline karşı İsrail tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Gazze Şeridi’ndeki direniş grupları tarafından yapılan açıklamada ise İsrail askeri uçağının Gazze hava sahasına girdiği sırada vurularak düşürüldüğü iddia edildi.

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