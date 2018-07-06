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İsrail ordusu resmen duyurdu: Tekrar vurduk

Terör devleti İsrail'in terörist ordusu, Suriye'de Beşşar Esed güçlerine ait bir askeri noktayı vurduğunu duyurdu.

06 Temmuz 2018 Cuma 16:48
İsrail ordusu resmen duyurdu: Tekrar vurduk

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Esed güçleri tarafından ateşlenen bir havan topunun İsrail ile Suriye sınırındaki tampon bölgeye düşmesi üzerine sınırda bulunan İsrail askerleri rejim güçlerine ait bir askeri noktayı vurdu.

İSRAİL, ASKERİ NOKTAYI NEDEN VURDUĞUNU AÇIKLADI

Esed güçleri tarafından atıldığı ileri sürülen ve İsrail ile Suriye sınırındaki tampon bölgeye düşen havan topunun, Suriye'nin İsrail sınırına yakın bölgede yaşanan iç savaş nedeniyle atılmış olduğu belirtildi.

Açıklamada Esed güçlerine ait askeri noktanın nasıl vurulduğu ve saldırıda kayıp olup olmadığına ilişkin herhangi bir bilgi verilmezken, İsrail ordusunun Suriye iç savaşına müdahil olmadığı belirtilerek "Ancak 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması uygulanmaya devam edecektir" denildi.

ESED REJİMİ SALDIRI BAŞLATMIŞTI

Suriye'de rejim güçleri ve destekçileri, ülkenin güneybatısındaki Dera'da 10 Haziran'dan itibaren muhaliflerin elinde bazı noktaları ele geçirmiş, 20 Haziran'da da Rusya'nın hava saldırıları başlamıştı.

İsrail'in 1967'deki Altı Gün Savaşları sırasında Golan Tepeleri'ni işgal etmesinin ardından, 1973'te İsrail ve Suriye arasındaki savaş sonrasında Suriye, bölgenin yüzde 5'ini geri almıştı. İki ülke arasında 1974'te oluşturulan tampon bölgede UNDOF, İsrail ve Suriye arasındaki Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması'nı izlemek üzere bölgede bulunuyor. UNDOF misyonunda Nisan 2018 itibarıyla Fiji, İrlanda, Hindistan, Nepal ve Gana'dan bin 112 barış gücü görevlisi yer alıyor. 

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 16:48
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