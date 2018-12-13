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İsrail ordusu Ofra saldırısının sorumlusunu öldürdüğünü duyurdu

13 Aralık 2018 Perşembe 01:48
İsrail ordusu Ofra saldırısının sorumlusunu öldürdüğünü duyurdu

KUDÜS (AA) - İsrail ordusu, pazar akşamı Batı Şeria'daki Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınındaki silahlı saldırıdan sorumlu olduğu iddia edilen bir Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, öldürülen Salih Ömer Salih el-Bergusi'nin (29) Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Kubar köyü sakinlerinden olduğu belirtildi.

Açıklamada 6 İsraillin yaralandığı saldırıdan sorumlu olduğu iddia edilen ekibin de ele geçirildiği kaydedildi.

Batı Şeria'daki gayrimeşru Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında 9 Aralık akşamı durakta bekleyenlerin üzerine hareket halindeki bir araçtan ateş açılması sonucu biri ağır 6 İsrailli yaralanmıştı.


Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 01:48
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. Ofra saldırısı
  4. Yasa dışı Ofra Yahudi yerleşim birimi

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