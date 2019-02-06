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İsrail ordusu, hükümete Gazze'ye askeri operasyon uyarısı yaptı

İsrail ordusu, Gazze'ye herhangi bir askeri operasyonun uluslararası müdahale ihtimalini ortaya çıkaracağı uyarısında bulundu

06 Şubat 2019 Çarşamba 07:09
İsrail ordusu, hükümete Gazze'ye askeri operasyon uyarısı yaptı

KUDÜS (AA) - İsrail ordusunun hükümete Gazze'deki sağlık sektörünün tamamen yıkılma aşamasında olması nedeniyle askeri müdahaleden kaçınılması gerektiği uyarısında bulunduğu bildirildi.

İsrail Haaretz gazetesinde yayınlanan bir habere göre, İsrail ordusundaki komuta kademesi, Gazze'ye herhangi bir askeri operasyonun uluslararası müdahale ihtimalini ortaya çıkaracağı uyarısında bulundu.

Ordunun bu konuda hükümete bir rapor sunduğunu belirten gazete, raporda Gazze'deki sağlık sektöründeki zor şartlardan dolayı herhangi bir askeri operasyonun gelişmeyi durdurmak hedefiyle uluslararası bir müdahaleye neden olabileceği uyarısının yapıldığını aktardı.

İsrail ordusundaki komuta kademesinin Gazze Şeridi'ndeki oldukça tehlikeli boyutlara ulaşan sağlık krizine çözüm bulunmaksızın askeri operasyonun zor olduğu vurgulandı. Haberde ayrıca ordunun ilgili raporunda Büyük Dönüş Yürüyüşleri'nin başlamasından bu yana Gazze'de 6 bin yaralının var olduğu hatırlatıldı.

Ayrıca Gazze'de sağlık alanında özellikle anestezi uzmanı eksikliğinin had safhada olduğu ancak genel itibarıyla doktor sayısının da oldukça az olduğuna dikkat çekildi. Raporda Gazze'deki sağlık sektöründeki durumun 2014'teki savaş sonrasından daha kötü olduğu belirtildi.

Hamas'ın 2007'de Gazze'ye hakim olmasının ardından İsrail, kenti ablukaya alarak büyük insani dramların yaşanmasına neden oluyor.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 07:09
  1. Gazze
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  3. İsrail Hükümeti
  4. sağlık

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