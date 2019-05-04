İsrail ordusu Gazze’de bir binayı daha vurdu

İsrail ordusuna ait uçakların Gazze’de bir binayı daha vurduğu ve binada bazı yardım kuruluşlarının ofisleri olduğu aktarıldı.

İsrail’e ait savaş uçakları, abluka altındaki Gazze’nin El Rimal Mahallesi’nde bir sivil binayı daha vurdu. Saldırı sonucu bina yıkılırken, onlarca Filistinli aile evsiz kaldı. Vurulan binada bazı yardım kuruluşlarının ofisleri de olduğu aktarıldı.