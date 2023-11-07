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Dünya İsrail ordusu Gazze kentinin merkezine girdi
Dünya

İsrail ordusu Gazze kentinin merkezine girdi

Yeniakit Publisher
2023-11-07 21:07:00 - 2023-11-07 22:18:38
İsrail ordusu Gazze kentinin merkezine girdi

İsrail-Filistin çatışmalarında bir ay geride kalırken yeni bir gelişme yaşandı. İsrail Savunma Bakanı Gallant, İsrail ordusu'nun Gazze kentinin merkezine girdiğini iddia etti.

İsrail-Filistin çatışmalarında bir ay geride kalırken yeni bir gelişme yaşandı. İsrail Savunma Bakanı Gallant, İsrail ordusu'nun Gazze kentinin merkezine girdiğini iddia etti. Galant, küstah bir şekilde "Hamas lideri Yahya Sinwar sığınakta kapana kısıldı. İsrail ordusu Gazze kentinin merkezine girdi." açıklamasını yaparken bu7 bilgi henüz teyit edilemedi.

İsrail'de Netanyahu'ya tepkilerin yükselmesi sonrasında İsrail ordusunun bu açıklaması günü kurtarma operasyonu olarak yorumlandı.

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