0553 313 94 23

İsrail ordusu Batı Şeria'da 2'si milletvekili 3 kişiyi gözaltına aldı

14 Aralık 2018 Cuma 09:59
İsrail ordusu Batı Şeria'da 2'si milletvekili 3 kişiyi gözaltına aldı

RAMALLAH (AA) - İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin meclisinden 2 milletvekili ile bir Hamas yöneticisini gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri sabah erken saatlerde Filistinli milletvekili Yasir Mansur ile Hamas yöneticilerinden Mustafa eş-Şennar'ın Batı Şeria'nın Nablus kentindeki evlerine baskın düzenleyerek evlerde arama yaptı. Ardından Mansur ve Şennar gözaltına alındı.

İsrail ordusu ayrıca milletvekili İsmail Tall'ın El-Halil kentine bağlı Ez-Zahiriyye beldesindeki evine de baskın düzenledi. Askerler evde yaptıkları arama sonrasında milletvekili Tall'ı gözaltına aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 09:59
  1. Batı Şeria
  2. El-Halil
  3. gözaltı
  4. Hamas yöneticilerinden Mustafa eş-Şennar
  5. İsrail ordusu
  6. Milletvekili İsmail et-Tall
  7. Milletvekili Yasir Mansur
  8. Nablus

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altınordu'da hedef Boluspor maçı
    1. Altınordu'da hedef Boluspor maçı
    2. Milli Savunma Bakanı Akar, Irak'ın..
    3. TCMB'den döviz depo ihalesi
    4. Efkan Ala Mehmet Akif Ersoy’u Anlattı
    5. Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası
    6. Sivasspor seriyi sürdürmek istiyor
    7. Astsubayın evinde FETÖ elebaşının..
    8. Filede büyük randevu
    9. Medipol Başakşehir'in konuğu Galatasaray
    10. KOBİ’lere teknoloji ürünlerini..
    11. Yerel seçimde bir sandıkta 350 seçmen..
    12. Arkas Spor'un ilk 4 hedefi
    13. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ..
    14. Gediz Elektrik CBÜ’deki konferansa..
    15. "Bir medeniyet fikriniz yoksa..
    16. İçeri giren geri kaçtı! Mide..
    17. Aykut Kocaman, AA'nın "Yılın..
    18. Ersun Yanal kimdir?
    19. "Kötü tezahürata son verelim"
    20. Hentbol: Haftanın programı
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi

    Günün Karikatürü

    14 Aralık 2018
    Yeniden aday gösterilemeyen başkan CHP'yi yerden yere vurdu
    Yeniden aday gösterilemeyen başkan CHP'yi yerden yere vurdu
    Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazası! Çok sayıda...
    Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazası! Çok sayıda...