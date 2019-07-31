İsrail ordusu 14 Filistinliyi gözaltına aldı İsrail askerleri, işgal atlındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 14 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri, işgal atlındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 14 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria ve Kudüs’ün farklı bölgelerine gece baskın düzenlendi. Baskınlarda “terör eylemlerine karıştıkları” iddiasıyla 14 Filistinli gözaltına alındı. Açıklamada, gözaltına alınan Filistinlilerin bölgedeki merkeze sevk edildiği kaydedildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te sık sık evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Öte yandan, İsrail hapishanelerinde 220’si çocuk olmak üzere 5 bin 500 Filistinli bulunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.