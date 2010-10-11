''İsrail Odası” muamması

Bir milletvekili Başbakan’a sordu bu konuyu. Başbakan adına Milli Savunma Bakanı Gönül’den ilginç bir cevap geldi.



VAKİT ORTAYA ÇIKARDI



Vakit’in 25 Ocak 2010 tarihli sayısında yer alan haber şöyleydi: “Özel Kuvvetler Komutanlığı Seferberlik Tetkik Kurulu’ndaki Kozmik Oda’da günlerce araştırma yapan hakimin elde ettiği bilgileri imha etmesini isteyen Genelkurmay Başkanlığı, ana karargahında bulunan İsrail’e ait özel odadan her türlü askerî istihbaratın İsrail’e akmasına ise ses çıkarmıyor.”



MİLLETVEKİLİ SORDU



MHP Ankara Milletvekilli Zekai Özcan konuyu Meclis gündemine taşıyarak, Başbakan Erdoğan’ın cevaplaması talebiyle bir soru önergesi verdi. Özcan’ın “Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde ‘İsrail Odası’ ya da benzer isimlerde İsrail Devleti ile irtibatlı herhangi bir birim bulunmakta mıdır?” sorusuna, ‘Gizli’ gizlilik derecesi taşıdığı için cevap verilmedi. AK Parti’den istifa ettikten sonra MHP’ye geçen Ankara Milletvekili Zekai Özcan, önergesinde, “Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde İsrail Odası ya da benzer isimlerde İsrail Devleti ile irtibatlı herhangi bir birim bulunmakta mıdır? Söz konusu “oda” (şimdilik) askıya mı alındı, yoksa temelli mi kapatıldı? Temelli kapatılmadıysa, kapatılması düşünülüyor mu? Ülkemizde İsrail ile muhabere-elektronik-istihbarat ilişkileri çerçevesinde İsrail ordusuna mensup askerler bulunmakta mıdır?” sorularını yöneltmişti.



BAKAN GÖNÜL CEVAPLADI!



Önergeye Başbakan adına Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül yanıt verdi. Gönül imzasıyla gönderilen yanıtta, “Soru önergesine konu olan bilgiler ‘Gizli’ gizlilik derecesi taşımaktadır. TBMM Başkanlığı’nın soru önergeleri ile ilgili yazışmalarında da not olarak belirttiği üzere soru önergelerine verilecek cevaplara gizlilik kaydı konulamamaktadır. Bu nedenle soru önergesinin cevaplandırılması mümkün olmamıştır” denildi. Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Genelkurmay’daki İsrail odası ile ilgili ilginç bir cevap verdi.